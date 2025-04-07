07.04.2025 (18:45)
В Амурском соединении дальней авиации стартовали контрольные занятия за зимний период обучения
В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, начались контрольные занятия за зимний период обучения. Данные мероприятия проводятся для оценки уровня подготовки экипажей и подразделений, а также и для совершенствования их навыков в выполнении учебно-боевых задач.
В ходе занятий пройдет теоретическая подготовка военнослужащих и комплексная сдача зачетов по технической, тактической, специальной, огневой, военно-политической и физической подготовке, а так же по РХБ защите.
В результате сдачи зачётов военнослужащие смогут подтвердить, а некоторые повысить свои квалификационные разряды (классность).
Контрольные занятия за зимний период обучения являются частью плановой боевой подготовки и направлены на поддержание высокой готовности соединения к выполнению задач в соответствии с предназначением.
Занятия проводятся согласно плану боевой подготовки за 2024 год под руководством, командира авиационного соединения гвардии генерал-майора Андрея Малышева.