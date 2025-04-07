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07.04.2025 (18:45)

В Амурском соединении дальней авиации стартовали контрольные занятия за зимний период обучения

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, начались контрольные занятия за зимний период обучения. Данные мероприятия проводятся для оценки уровня подготовки экипажей и подразделений, а также и для совершенствования их навыков в выполнении учебно-боевых задач.

В ходе занятий пройдет теоретическая подготовка военнослужащих и комплексная сдача зачетов по технической, тактической, специальной, огневой, военно-политической и физической подготовке, а так же по РХБ защите.

В результате сдачи зачётов военнослужащие смогут подтвердить, а некоторые повысить свои квалификационные разряды (классность).

Контрольные занятия за зимний период обучения являются частью плановой боевой подготовки и направлены на поддержание высокой готовности соединения к выполнению задач в соответствии с предназначением.

Занятия  проводятся согласно плану боевой подготовки за 2024 год под руководством, командира авиационного соединения гвардии генерал-майора Андрея Малышева.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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