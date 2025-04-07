07.04.2025 (23:00)

В заливе Петра Великого обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка ТОФ типа «Малютка»

В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами Тихоокеанского флота, при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников, обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа «Малютка».

Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиб экипаж в составе 22 человек.

Поиск погибших подводных лодок М-49 и М-63 ТОФ начался около 20 лет назад. Данные корабли ТОФ пропали без вести в период между 10 и 17 августа 1941 г. Для поисковых работ в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда ТОФ.

Достоверно установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. Обследовав подводный объект с помощью современных поисковых устройств и подводных телеуправляемых аппаратов, установлено, что по размерам, форме и вооружению подводная лодка соответствует параметрам субмарин типа «Малютка».

В августе 1941 года во время выполнения боевого задания в юго-западной части залива Петра Великого без вести пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота «М-49» и «М-63». Субмарины этого типа получили название «Малютки» за размеры, позволявшие перевозить корабли по железной дороге без разборки. Подлодки серии «М" имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды в носовых аппаратах и 45-миллиметровую пушку у рубки.

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