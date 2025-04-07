07.04.2025 (22:00)

На Тихоокеанском флоте прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших подводников

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших моряков-подводников.

Во Владивостоке на территории соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ военнослужащие и ветераны флота традиционно возложили венки и цветы в память погибших подводников. Мероприятие было организовано у памятника подводной лодке «Л-19».

На Камчатке в городе моряков-подводников Тихоокеанского флота – Вилючинске, военнослужащие подводных сил ТОФ почтили память возложением венков и цветов к рубке подводной лодки «Л-16».

Военные моряки почтили память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок.

Справочно:

Подводная лодка «Л-16» вышла из Петропавловска-Камчатского в составе сводного отряда кораблей Тихоокеанского флота для перехода на Северный флот трансатлантическим маршрутом. 11 октября 1942 года в 820 милях от Сан-Франциско лодка «Л-16», следуя в надводном положении, была атакована и потоплена неизвестной подводной лодкой. Погиб экипаж в составе 56 человек.

Подводная лодка «Л-19» является последней погибшей субмариной во время Второй мировой войны. 19 августа 1945 года, через полторы недели после начала войны с Японией, она вышла в боевой поход с разведывательными задачами. На борту подлодки под командованием капитана 3 ранга Анатолия Кононенко находились 64 члена экипажа. За время боевого похода подлодка потопила два японских транспорта. Последней боевой задачей для «Л-19» стал приказ перейти проливом Лаперуза в залив Анива, где произвести разведку японских сил. 23 августа командир подлодки доложил радиограммой о начале форсирования пролива Лаперуза, после чего связь с лодкой была потеряна.

Тихоокеанский флот планомерно ведёт работу по поиску затонувших подводных лодок. В 2024 году поисковую работу подводной лодки «Л-19» в проливе Лаперуза проводил большой гидрографический катер «Алексей Анашкин» в ходе совместной экспедиции Русского географического общества, гидрографической службы Тихоокеанского флота и Фонда «Люди моря».

В ходе поисков «Л-19» в 2006 году, в проливе Лаперуза была найдена американская субмарина «Ваху».

Недавно в заливе Петра Великого спасательное судно «Игорь Белоусов» установило место гибели подводной лодки типа «Малютка». Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиб экипаж в составе 22 человек.

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