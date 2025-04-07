07.04.2025 (18:15)

Сборная команда ВМФ победила в Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по баскетболу

Сборная команда Военно-Морского Флота победила в Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по баскетболу, который проходил в Москве.

За победу в Кубке в спорткомплексе «Игровой» ЦСКА боролись 10 команд, в составе которых было более 100 спортсменов, представляющих сборные Московского, Ленинградского, Восточного и Южного военных округов, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Инженерных войск и другие.

По итогам соревнований Кубок впервые завоевала сборная команда Военно-Морского Флота. Второе место заняла сборная Воздушно-космических сил, а бронзу завоевала сборная команда Московского военного округа.

По итогам турнира лучшим игроком признан лейтенант Андрей Сивков из сборной ВМФ, представляющий Северный флот. Лучшим центровым Кубка стал капитан-лейтенант Илья Зайцев из ВУНЦ ВМФ «ВМА», также представляющий сборную ВМФ.

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