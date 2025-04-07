07.04.2025 (21:30)

Сборная Омского ракетного объединения стала победителем чемпионата РВСН по гиревому спорту

Гиревики Омского ракетного объединения стали сильнейшими по итогам чемпионата Ракетных войск стратегического назначения, который прошел на спортивных объектах полигона Капустин Яр. Сборная-победитель представит РВСН на Кубке Вооруженных Сил РФ.

В чемпионате приняли участие девять сборных команд: 4-й Государственный центральный межвидовой полигона Министерства обороны РФ, три ракетных объединения: Омское, Владимирское и Оренбургское, 161 школа техников РВСН, Военная академия РВСН имени Петра Великого и отдельно ее серпуховский филиал, а также центр обеспечения Командования РВСН и межвидовой региональный учебный центр.

Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачете, а также отдельно в гиревой эстафете. Женщины соревновались в дисциплинах «Толчок по длинному циклу» и «Рывок», мужчины определяли сильнейшего в «Толчке по длинному циклу» и двоеборье. Также сборные приняли участие в гиревой эстафете.

Основная борьба за общее первенство развернулось между воинами-ракетчиками из трех сборных. В итоге победу одержали гиревики Омского ракетного объединения, серебряные медали достались курсантам филиала Военной Академии РВСН, а замкнула тройку сильнейших сборная Владимирского ракетного объединения. Хозяева турнира остались на четвертом месте.

Судейство первенства обеспечила бригада, состоящая из представителей Астраханской федерации гиревого спорта, спортивной школы города Знаменска и вузов РВСН.

Стоит отметить, что на полигоне Капустин Яр также стартовал чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по стрельбе из штатного или табельного оружия, участие в котором принимают 11 сборных. Самые меткие воины-ракетчики в течение трех дней будут сражаться за медали в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова в разных упражнениях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице