07.04.2025 (21:00)

Во Владимирском ракетном объединении стартовала сдача контрольных зачётов по боевой подготовке

С завершением зимнего периода обучения военнослужащие ракетного объединения приступили к сдаче контрольных зачётов по дисциплинам боевой подготовки. Мероприятия охватывают все подразделения и направлены на проверку уровня профессиональной выучки личного состава.

В ходе аттестации военнослужащие продемонстрируют знания и навыки в области тактико-специальной, технической и специальной подготовках, радиационной, химической и биологической защиты, а также выполнения нормативов по физической подготовке. Особое внимание уделяется выполнению нормативов по огневой подготовке.

Результаты зачётов — ключевой показатель качества обучения. Они позволяют оценить готовность подразделений к выполнению задач.

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