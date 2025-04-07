07.04.2025 (21:00)
Во Владимирском ракетном объединении стартовала сдача контрольных зачётов по боевой подготовке
С завершением зимнего периода обучения военнослужащие ракетного объединения приступили к сдаче контрольных зачётов по дисциплинам боевой подготовки. Мероприятия охватывают все подразделения и направлены на проверку уровня профессиональной выучки личного состава.
В ходе аттестации военнослужащие продемонстрируют знания и навыки в области тактико-специальной, технической и специальной подготовках, радиационной, химической и биологической защиты, а также выполнения нормативов по физической подготовке. Особое внимание уделяется выполнению нормативов по огневой подготовке.
Результаты зачётов — ключевой показатель качества обучения. Они позволяют оценить готовность подразделений к выполнению задач.
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