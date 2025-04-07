Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2025 (21:00)

Во Владимирском ракетном объединении стартовала сдача контрольных зачётов по боевой подготовке

С завершением зимнего периода обучения военнослужащие ракетного объединения приступили к сдаче контрольных зачётов по дисциплинам боевой подготовки. Мероприятия охватывают все подразделения и направлены на проверку уровня профессиональной выучки личного состава. 

В ходе аттестации военнослужащие продемонстрируют знания и навыки в области тактико-специальной, технической и специальной подготовках, радиационной, химической и биологической защиты, а также выполнения нормативов по физической подготовке. Особое внимание уделяется выполнению нормативов по огневой подготовке.

Результаты зачётов — ключевой показатель качества обучения. Они позволяют оценить готовность подразделений к выполнению задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false