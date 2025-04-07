07.04.2025 (22:30)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота почтили память погибших моряков-подводников

В городе Кронштадте прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших моряков-подводников.

В Ленинградской военно-морской базе в г. Кронштадте настоятель Морского Никольского собора архимандрит Алексий совершил молебен по погибшим воинам, в котором приняли участие представители командования Ленинградской военно-морской базы и городской администрации, а также военнослужащие и ветераны.

Кроме того, в Кронштадте, на аллее и в сквере подводников прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников. Отдать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Ленинградской военно-морской базы, ветераны, а также члены семей и близкие люди подводников. Отдавая воинские почести не вернувшимся из походов военным морякам, личный состав базы торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам.

В этот день на кораблях и в частях Ленинградской военно-морской базы были проведены митинги, посвященные памяти подводников, где личный состав почтил минутой молчания память погибших моряков, а с военнослужащими по призыву проведен урок мужества, просмотр и обсуждение художественного фильма «К-19».

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