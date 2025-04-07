07.04.2025 (20:30)
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников
Сегодня в Балтийске, Кронштадте и Калининграде прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.
В кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота в г. Балтийске настоятель архимандрит Софроний совершил молебен по погибшим воинам, в котором приняли участие личный состав ряда подводных лодок, представители командования флотом, Балтийской военно-морской базы и городской администрации, а также военнослужащие гарнизона и ветераны ВМФ.
Кроме того, в Кронштадте, в ходе торжественно-траурной церемонии, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы возложили цветы к памятнику моряков подводников и к памятнику экипажа подводной лодки С-13 А.И. Маринеско.
Также в Калининграде в Балтийском военно-морском училище имени адмирала Ф. Ф. Ушакова прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников. Отдать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтийского флота, курсанты военно-морского учебного заведения, ветераны ВМФ, а также друзья и близкие подводников.
Участники митинга возложили цветы к памятным доскам выпускников института капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского, Бориса Гелетина, Сергея Нежутина, Сергея Фитерера, старшего лейтенанта Александра Гудкова, лейтенанта Вадима Зимина, трагически погибших при исполнении своего воинского долга на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск».
В этот день на кораблях и в частях Балтийского флота были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.