07.04.2025 (20:30)

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников

Сегодня в Балтийске, Кронштадте и Калининграде прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

В кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота в г. Балтийске настоятель архимандрит Софроний совершил молебен по погибшим воинам, в котором приняли участие личный состав ряда подводных лодок, представители командования флотом, Балтийской военно-морской базы и городской администрации, а также военнослужащие гарнизона и ветераны ВМФ.

Кроме того, в Кронштадте, в ходе торжественно-траурной церемонии, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы возложили цветы к памятнику моряков подводников и к памятнику экипажа подводной лодки С-13 А.И. Маринеско.

Также в Калининграде в Балтийском военно-морском училище имени адмирала Ф. Ф. Ушакова прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников. Отдать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтийского флота, курсанты военно-морского учебного заведения, ветераны ВМФ, а также друзья и близкие подводников.

Участники митинга возложили цветы к памятным доскам выпускников института капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского, Бориса Гелетина, Сергея Нежутина, Сергея Фитерера, старшего лейтенанта Александра Гудкова, лейтенанта Вадима Зимина, трагически погибших при исполнении своего воинского долга на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск».

В этот день на кораблях и в частях Балтийского флота были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

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