07.04.2025 (20:00)

Разведчики морской пехоты БФ уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника с помощью FPV-дронов

В Калининградской области разведывательные подразделения морской пехоты Балтийского флота обнаружили и уничтожили склады с боеприпасами условного противника.

Занятия с военнослужащими проводят инструкторы, получившие боевой опыт в специальной военной операции (СВО).

В ходе выполнения задачи разведчики выдвинулись в заданный район, после чего с помощью БЛА квадрокоптерного типа осуществили поиск замаскированных складов условного противника.

После обнаружения полевого склада с боеприпасами «противника», военнослужащие применили несколько FPV-дронов для уничтожения объекта.

Преимущества FPV-дрона позволяют с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону емкости с зарядом или боеприпаса.

Стоит отметить, что для ведения разведки, военнослужащие так же используют станции ближней разведки СБР-3, радиолокационные, оптические, телевизионные приборы.

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