07.04.2025 (19:45)

На Северном флоте чтят память погибших подводников

Сегодня, в День памяти погибших подводников, в гарнизонах Северного флота проходят памятные мероприятия, посвященные 36-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец». В этот день моряки Северного флота отдают дань памяти подводникам Военно-Морского Флота СССР и России, погибшим при исполнении воинского долга.

Главные мероприятия проходят в гарнизоне подводников Северного флота Заозёрск, откуда в 1989 году атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» ушла в свой последний поход. Также чтят память погибших подводников в – Гаджиево, Видяево, Заозёрске, Полярном, Североморске и Северодвинске.

В гарнизонах флота совместно с органами местного самоуправления, советами ветеранов и другими общественными объединениями сегодня проходят возложения венков и цветов к памятникам и монументам подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

В воинских частях с личным составом проводятся занятия по военно-политической подготовке по теме «7-апреля – День памяти погибших подводников». Подводники-североморцы проведут уроки мужества в школах. В храмах гарнизонов флота проходят молебны по погибшим морякам-подводникам.

В 17 часов 08 минут – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – корабли и суда Северного флота приспустят Андреевские флаги. Военные моряки почтут память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных тифонов.

Справочно:

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. АПЛ относилась к 3-му поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекорды по глубинам погружения (1027 метров) и применения торпедного оружия (свыше 800 метров), которые до сих пор остаются вне досягаемости.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1989 года все члены экипажа АПЛ «Комсомолец» были награждены орденом Красного Знамени.

Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 19 декабря 1995 года 7 апреля объявлено Днем памяти погибших подводников.

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