07.04.2025 (17:00)

Командующий Северным флотом совершил рабочую поездку по объектам военной инфраструктуры на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов совершил рабочую поездку по объектам военной инфраструктуры на архипелаге Земля Франца-Иосифа и проверил по ряду вопросов тактическую группу береговых войск Северного флота, дислоцированную на острове Земля Александры.

Командир тактической группы доложил командующему флотом о составе и состоянии подразделения, а также о плановом решении задач несения боевого дежурства.

По решению командующего флотом, группой офицеров управления и штаба Северного флота была проведена проверка боеготовности берегового ракетного дивизиона комплекса «Бастион». По предварительной оценке, береговые ракетчики выполнили установленные нормативы и их действия оценены положительно.

Командующий Северным флотом также осмотрел административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», в котором размещены военнослужащие тактической группы. Командующим была дана высокая оценка содержания личным составом тактической группы вверенных объектов военной инфраструктуры.

Тактическая группа береговых войск Северного флота – уникальное подразделение, выполняющие задачи боевого дежурства на 80-м градусе северной широты. Военнослужащие подразделения проживают в административно-жилом комплексе «Арктический трилистник», который на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным в таком высокоширотном районе.

В «Арктическом трилистнике» минимизировали необходимость покидания зданий. Все основные здания комплекса, общая площадь которого составляет 14 тысяч квадратных метров, соединены друг с другом при помощи крытых отапливаемых переходов. Личный состав может попасть почти в любую точку базы, не выходя на открытые пространства. В большинстве случаев путь военнослужащих лежит через административно-жилой комплекс, расположенный в центре «трилистника». Это его основной элемент.

Личный состав «трилистника» располагает тренажёрным и актовым залами, бильярдной, сауной, столовой с кухней и складом продовольствия, медицинским пунктом, кабинетами, учебными классами и комнатами для проживания. С недавнего времени в нём функционирует самый высокоширотный в мире плавательный бассейн.

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