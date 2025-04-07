07.04.2025 (18:30)

На Балтийском флоте начались контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения

В ходе контрольных проверок, которая будут проходить на Балтийском флоте в течение нескольких недель, экипажи кораблей флота отработают в морских полигонах различные элементы курсовых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, в ходе которых выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

Военнослужащие береговых соединений и воинских частей флота выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. В ходе контрольных проверок военнослужащие сдадут нормативы по огневой и специальной подготовке, проведут различные тренировки и учения с использованием вооружения и военной техники.

В рамках мероприятий в частях морской авиации Балтийского флота летный состав продемонстрирует свою индивидуальную подготовленность, способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения.

Во время проведения контрольных занятий особое внимание будет уделено проверке профессиональной выучки военнослужащих, состояния вооружения и военной техники, тылового обеспечения. Кроме того, также будет проверено соблюдение правопорядка, воинской дисциплины и безопасности военной службы.

В общей сложности, в контрольных мероприятиях задействовано более 3 тысяч военнослужащих

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