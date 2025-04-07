07.04.2025 (18:00)

Специалисты-психологи Балтийского флота провели агитационные мероприятия на поступление в Военный университет

Специалисты территориального центра психологической работы Балтийского флота провели агитационные мероприятия на поступление в Военный университет.

В течение двух месяцев специалисты-психологи территориального центра психологической работы (Балтийского флота) проводили информационно-агитационные мероприятия с военнослужащими Балтийского флота в соединениях и воинских частях, а также с выпускниками образовательных учреждений Калининградской области, направленные на привлечение абитуриентов к поступлению в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Психология служебной деятельности».

В рамках агитационных мероприятий военнослужащим были доведены ключевые направления работы военных психологов, особенности проведения и требования к вступительным испытаниям. Участники мероприятий отметили, насколько важна роль военного психолога, особенно в условиях современных конфликтов.

По окончании мероприятий каждый участник получил информационно-агитационную брошюру с правилами поступления и требованиями, предъявляемыми к кандидатам.

Информационно-агитационные мероприятия, проводимые специалистами-психологами, предоставили возможность их участникам не только ознакомиться с деятельностью специалиста психологической службы, но и стали частью военно-патриотического воспитания нынешнего молодого поколения, ведь его жизненные ориентиры и система ценностей являются гарантией суверенитета и национальных интересов России, продолжения ее многовековой истории.

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