07.04.2025 (17:30)

В храм военной базы ЮВО в Армении передали иконы для защиты Российского воинства и укрепления дружбы двух братских народов

В великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на территории Армении, где расположена российская военная базы Южного военного округа (ЮВО), в храме Архангела Михаила прошла праздничная Божественная Литургия.

В конце Литургии помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Тимофей Казарян отслужил молебен и освятил переданные иконы Святителя Григория епископа Армянского и святых мучениц Рипсимия и Гаяния, которые были подарены храму для защиты Российского воинства и укрепления дружбы двух братских народов от благочестивых армян Мкртчан Вачагана (Романа) Рафиковича и Саакян Саака Ананиковича.

На молебне присутствовали военнослужащие и члены их семей под руководством командира военной базы ЮВО в Армении полковника Александра Безбородова. Мероприятие прошло совместно с «Русским Домом» в Гюмри. В конце богослужения командир поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил благодетелей за переданные иконы, вручив им благодарственные письма.

Переданные иконы были доставлены в храм военной базы ЮВО в Армении.

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