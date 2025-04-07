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07.04.2025 (17:30)

В храм военной базы ЮВО в Армении передали иконы для защиты Российского воинства и укрепления дружбы двух братских народов

В великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на территории Армении, где расположена российская военная базы Южного военного округа (ЮВО), в храме Архангела Михаила прошла праздничная Божественная Литургия.

В конце Литургии помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Тимофей Казарян отслужил молебен и освятил переданные иконы Святителя Григория епископа Армянского и святых мучениц Рипсимия и Гаяния, которые были подарены храму для защиты Российского воинства и укрепления дружбы двух братских народов от благочестивых армян Мкртчан Вачагана (Романа) Рафиковича и Саакян Саака Ананиковича.

На молебне присутствовали военнослужащие и члены их семей под руководством командира военной базы ЮВО в Армении полковника Александра Безбородова. Мероприятие прошло совместно с «Русским Домом» в Гюмри. В конце богослужения командир поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил благодетелей за переданные иконы, вручив им благодарственные письма.

Переданные иконы были доставлены в храм военной базы ЮВО в Армении.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , Армения , Религия
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