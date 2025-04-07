07.04.2025 (14:10)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 7 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БпЛА.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

более 72470 военнослужащих,

404 танка,

331 боевую машину пехоты,

297 бронетранспортеров,

2256 боевых бронированных машин,

2637 автомобилей,

595 артиллерийских орудий,

53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

123 станции РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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