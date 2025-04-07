07.04.2025 (14:10)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 7 апреля 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
- более 72470 военнослужащих,
- 404 танка,
- 331 боевую машину пехоты,
- 297 бронетранспортеров,
- 2256 боевых бронированных машин,
- 2637 автомобилей,
- 595 артиллерийских орудий,
- 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
- 123 станции РЭБ,
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
- 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.