07.04.2025 (14:30)

Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне в ЮВО

«Министр обороны Российской Федерации определил на итоговой коллегии ряд направлений по внедрению в войсках всех новшеств в тактике ведения боевых действий. С учетом этого на каждом полигоне, включая этот, развернуты более 80 учебных мест, оборудованных с использованием передового опыта боевой подготовки», – сказал Юнус-Бек Евкуров.

Начальник управления боевой подготовки ЮВО генерал-майор Сергей Тюгай доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения.

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил организацию практических занятий по подготовке военнослужащих к ведению штурмовых действий в различных условиях боевой обстановки, противодействию БпЛА противника, а также применению операторами разведывательных и ударных дронов.

Замглавы российского оборонного ведомства отдельно отметил, что на учебном полигоне организована качественная подготовка военнослужащих управлению и эксплуатации роботизированных платформ.

В завершении рабочей поездки заместитель Министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проинспектировал инфраструктуру полигона. Он отметил, что сейчас активно идет расширение и обновление учебно-материальной базы полигона.

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