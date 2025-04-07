07.04.2025 (19:00)

Танкисты Ленинградского военного округа завершили практические занятия на общевойсковом полигоне Ленинградской области

Танковые экипажи Ленинградского военного округа провели практические занятия по повышению квалификации на общевойсковом полигоне Ленинградской области.

Для обучения военнослужащим предоставлены танки Т-90М. Занятия делятся на вождение по пересеченной местности и огневую подготовку экипажей. Данные занятия нужны для сплочения танкового коллектива и понимания всех нюансов работы в различных условиях.

В ходе практических занятий по вождению военнослужащие отрабатывают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута на максимально и минимально допустимых скоростях, оттачивают мастерство вождения на грунтовых дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами, учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия.

В ходе огневой подготовки экипажи поражают условного противника штатным вооружением с 14,5-мм унифицированной вкладной самозарядной пушкой 2X35 в количестве трех групп мишеней на разных дистанциях на ходу и с короткой остановкой.

Стрельбы с 14,5-мм унифицированной вкладной самозарядной пушки 2X35 необходимы как этап огневой подготовки, исключающий нецелесообразный износ ствола танка. При этом экипажи ведут стрельбы в условиях, приближенных к боевым.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице