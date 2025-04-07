07.04.2025 (16:00)
На полигоне Ленинградского военного округа прошли занятия с экипажами БТР
На полигоне Ленинградского военного округа прошли комплексные занятия с экипажами бронетранспортеров БТР-82.
В рамках занятия военнослужащие отрабатывали нормативы по огневой подготовке. В ходе занятия военнослужащие в составе экипажей выполняли действия по снятию с БТР пулеметов КПВТ и ПКТ, неполной разборке и сборке пулеметов, после чего устанавливали их на штатное место на БТР.
Каждый элемент комплексного норматива оценивался отдельно согласно временным показателям. По результатам занятия военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовленности.
Навыки, полученные в ходе занятий, необходимы военнослужащим для дальнейшего выполнения задач в зоне проведения специальной операции.
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