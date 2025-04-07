07.04.2025 (12:45)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики.

В Ростовской области:

6 апреля в 01.22 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Р-20 I цепь.

Кроме того, в 02.55 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго») отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оставалось около 1000 бытовых потребителей в Мясниковском районе.

В Воронежской области 6 апреля в 07.30 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» из-за повреждения проводов в пролете опор без электроснабжения оставались бытовые потребители в с. Калинино Борисоглебского района.

В Херсонской области 6 апреля в 22.15 совершена атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В Донецкой Народной Республике 6 апреля в 18.14 в результате намеренного артиллерийского обстрела ВСУ по электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с возгоранием. Без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в г. Донецке.

В Брянской области 7 апреля в 06.05 в результате обстрела ВСУ из-за повреждения трансформатора отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице