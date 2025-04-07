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07.04.2025 (15:00)

В Ленинградской области танкисты выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей

На полигоне Ленинградской области танкисты Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из башенного пулемета Никитина-Соколова-Волкова танкового (НСВТ).

Стрелки поражали цели на дистанции от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника. Выполнение норматива усложнилось из-за погодных условий, в тумане при пасмурной погоде целей практически не было видно. Не смотря на сложившуюся обстановку, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

НСВТ устанавливается на башни танков Т-72Б3 для повышения боевой эффективности бронетехники, как самостоятельной огневой единицы.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия и прошли курс занятий по тактической медицине.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Танки , Боевая подготовка , Полигон
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