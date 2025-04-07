07.04.2025 (15:00)
В Ленинградской области танкисты выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей
На полигоне Ленинградской области танкисты Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из башенного пулемета Никитина-Соколова-Волкова танкового (НСВТ).
Стрелки поражали цели на дистанции от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника. Выполнение норматива усложнилось из-за погодных условий, в тумане при пасмурной погоде целей практически не было видно. Не смотря на сложившуюся обстановку, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.
НСВТ устанавливается на башни танков Т-72Б3 для повышения боевой эффективности бронетехники, как самостоятельной огневой единицы.
После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия и прошли курс занятий по тактической медицине.