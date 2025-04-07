07.04.2025 (16:30)

Специалисты ЖКС Краснодарского края приступили к весенним осмотрам эксплуатируемых фондов

Специалисты жилищно-коммунальной службы Краснодарского филиала ФГБУ учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) осматривают строения и сооружения Министерства обороны Российской Федерации в более 150 военных городках.

К это работе привлекаются сотрудники технических специальностей по своим направлениям, работающие на производственных участках жилищно-коммунальной службы.

В перечень обслуживаемых и подлежащих сезонным осмотрам входят объекты, здания и сооружения не только казарменно-жилищной застройки, но и объекты инженерных коммуникаций, задействованных в производстве и подаче коммунальных услуг.

Особое внимание уделяется объектам обеспечивающим подачу питьевой воды, тепла, газа, электроэнергии, а также находящимся в зоне повышенной сейсмической активности.

Проводимые осмотры позволяют контролировать соблюдение правил эксплуатации зданий и сооружений, что является важным фактором для обеспечения безопасности и долговечности их службы.

Накопленный специалистами жилищно-коммунальной службы опыт проведения сезонных осмотров и работ по поддержанию обслуживаемых объектов в технически исправном состоянии является гарантией дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

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