07.04.2025 (14:00)

На российской военной базе ЮВО в Армении определили лучший танковый экипаж

На высокогорном полигоне Алагяз среди танковых подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении было проведено состязание, в ходе которого выявили лучший танковый экипаж.

Комиссия судей определяла призеров по количеству очков, набранных в нескольких этапах: заезды по трассе танкодрома, стрельба из всех видов вооружения по разным типам мишеней, скорость пополнения боезапаса танка и готовность к выполнению упражнения.

Участники соревнований выполнили заезд по трассе танкодрома с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на максимально допустимых скоростях, преодолев естественные и искусственные препятствия: противотанковый рвов, минно-взрывные заграждения, косогоры, колейные мосты и другое, после чего выполнили упражнение контрольных стрельб.

По итогам соревнований определен лучший танковый экипаж, им оказался экипаж под руководством младшего лейтенанта Мокрецкого Евгения Александровича, подведение итогов прошло на высокогорном полигоне Алагяз, где лично командир военной базы ЮВО в Армении полковник Александр Безбородов вручил грамоты и кубки участникам соревнований.

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