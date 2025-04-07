07.04.2025 (15:30)

В центре подготовки военнослужащих ЮВО в Ставропольском крае продолжается обучение операторов FPV-дронов

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, продолжается обучение операторов FPV-дронов из числа военнослужащих, заключивших первые контракты с Минобороны России.

Программа занятий разделена на несколько частей: изначально проходит теоретическая подготовка личного состава, на которой инструкторы объясняют тактико-технические характеристики квадрокоптеров, способы их обслуживания, базовые элементы пилотирования и т.д. После этого военнослужащие приступают к управлению беспилотником на симуляторе. Особое внимание уделяется развитию навыков микроконтроля пульта управления и укреплению вестибулярного аппарата оператора.

К управлению реальным FPV-дроном обучаемых допускают только после выполнения нормативов в виртуальной реальности. Полеты на полигоне включают в себя маневрирование через полосу препятствий, пикирование на цели, а также разведка местности и взаимодействие с другими подразделениями.

Операторы также осваивают смежные дисциплины, в том числе работу с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подавление вражеских беспилотников, настройку частот дронов. Кроме того, военнослужащие проходят курс тактической медицины, инженерной, огневой и тактической подготовки с применением штатного стрелкового оружия.

Курс подготовки длится от трех недель до месяца и постоянно обновляется с учетом полученных информации и опыта из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Обучение завершается сдачей экзаменов, после чего личный состав направляется в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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