07.04.2025 (13:00)

В Ставропольском крае военнослужащие штурмовых подразделений ЮВО обучаются захвату позиций противника

Военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первые контракты с Минобороны России, приступили к освоению захвата «вражеских» позиций в малых группах. Занятия проходят в учебном центре Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае.

Первые практические тренировки начинаются с изучения взаимодействия штурмовиков между собой при заходе на опорный пункт условного противника. Инструкторы центра прививают личному составу базовые навыки обращения с оружием и контроля направления стрельбы.

Особое внимание уделяется грамотному перемещению на поле боя. Подготовка проходит на равнинной местности, а также в окопах и постройках, имитирующих населенные пункты. Для создания условий, приближенных к реальным боевым действиям, и морально-психологической подготовки личного состава руководители занятий используют различные средства имитации, в том числе учебные гранаты, мины, взрывпакеты и дымовые шашки.

Упор делается и на освоение навыков армейской тактической стрельбы. В составе «двоек» штурмовики осуществляют наступление на условного противника или отход с его позиций, при этом постоянно ведя огонь из штатного оружия АК-74 и АК-12 с различных положений. В это время инструкторы пристально следят за соблюдением техники безопасности и исправляют ошибки обучаемых.

По словам подписавших контракт штурмовиков, обучение проходит на высшем уровне.

«Прошли обучение, медицину, тактическую подготовку, стрельбу из автомата, метание гранат, укрытие. Отработали очень много всего. В принципе, тренировки всегда сложные. Но ничего, надо справляться. Мы же знаем, куда идем – защищать Родину. Инструкторы очень хорошо тренируют, подсказывают много вещей», – рассказывает о своем опыте военнослужащий с позывным «Космос».

Как рассказывают сами руководители занятий, одними из основных задач для себя они ставят сплочение и психологическую подготовку личного состава.

«Учим, что друг другу надо доверять. Что товарищ, который стоит рядом, он с ним в бою, скорее всего, и будет. Необходимо будет обязательно друг друга научиться понимать, общаться и друг другу помогать», – подчеркивает инструктор по боевой подготовке с позывным «Тихон».

Курс интенсивной боевой подготовки штурмовиков продолжается от трех недель до месяца и выстроен на основе опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО). По его завершении военнослужащие направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице