07.04.2025 (13:30)

Военно-патриотическая акция ретропоезд «Победа» прошла в городе Нальчик

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа», организованная командованием Южного военного округа (ЮВО) и управлением Северо-Кавказской железной дорогой, прошла в городе Нальчик.

Основная цель акции – военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

После прибытия поезда на железнодорожный вокзал перед посетителями выступили творческие коллективы концертного ансамбля «Успех» Дома офицеров ЮВО, Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения, также творческие коллективы города Нальчик.

Жители и гости города, смогли увидеть стрелковое оружие, вооружение, военную и специальную технику, стоящую на вооружении российской армии, ознакомиться с продовольственным обеспечением войск, участвующих в специальной военной операции, попробовать блюда, приготовленные в полевой кухне, а также узнать о боевом пути соединений и воинских частей ЮВО. Для желающих подписать контракт с Министерством обороны, развернут мобильный пункт отбора по контракту.

Традиционно повышенный интерес посетителей мероприятия вызвал исторический ретропоезд. Его ведут паровоз-участник Сталинградской битвы (Эр-73999) и труженик тыла паровоз ФД-20. В состав включены вагоны теплушки, вагон-салон и вагон-душ. На открытых платформах установлены: грузовик ГАЗ-АА «Полуторка»; 37-мм автоматическая зенитная пушка; 100-мм дивизионная противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»; 122-мм гаубица М-30; 152-мм гаубица Д-1; 152-мм самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

Впервые ретропоезд «Победа» отправился в путь в 2010 году. Каждый год его маршрут меняется, в него включаются большие и малые станции Северо-Кавказской железной дороги. С момента начала акции ее посетили около пяти тысяч человек.

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