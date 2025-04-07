07.04.2025 (12:30)

Лучшие спортсмены РВСН прибыли на полигон Капустин Яр для участия в чемпионате по стрельбе и гиревому спорту

На полигоне Капустин Яр стартовал чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по стрельбе из штатного или табельного оружия и гиревому спорту. Победители соревнований представят РВСН на следующем этапе - Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для участия в чемпионате было заявлено 11 сборных команд: Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны России, трех ракетных объединений (Омского, Владимирского и Оренбургского), школы техников, Военной академии РВСН имени Петра Великого, ее серпуховского филиала, подразделения из Свердловской области, центра обеспечения Командования РВСН, а также – межвидовых региональных учебных центров из Острова и Переславля-Залесского.

Открыли соревнования начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Евгений Коноваленков и заслуженный работник физической культуры полковник в запасе Сергей Волкодав. Они пожелали участникам соревнований рекордных результатов и успешного выступления.

В первый соревновательный день прошли состязания у гиревиков в дисциплине «Толчок по длинному циклу». Соревнования в «Рывке», «Двоеборье» и «Эстафете» пройдут во второй день.

Согласно плану мероприятия, чемпионат стрелков начнется чуть позже. Самые меткие воины-ракетчики в течение трех дней будут сражаться за медали в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова в различных упражнениях учебных стральб.

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