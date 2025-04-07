07.04.2025 (12:00)
Специалисты РЭБ общевойскового объединения ЛенВО провели тренировку по радиоразведке в Ленинградской области
Специалисты радиоэлектронной борьбы общевойскового объединения Ленинградского военного округа провели тренировку по ведению радиоразведки комплексами РЭБ на военном полигоне в Ленинградской области.
Экипажи станций помех выполнили марш в район развертывания, в ходе которого преодолели условно зараженные участки местности, отразили атаку диверсионной группы противника. В назначенном районе военнослужащие развернули станции помех и провели тренировку по обнаружению средств связи противника.
В условиях современного боя своевременное обнаружение средств связи противника, его командных пунктов и вскрытие перемещений войск – первоочередная задача. Комплексы радиоэлектронной борьбы, состоящие на вооружении в войсках РЭБ позволяют запеленговать и подавить практически любые источники радиосигнала, в том числе станции управления беспилотными летательными аппаратами, на дальностях до 300 км.