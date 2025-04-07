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07.04.2025 (10:30)

В Приморье военнослужащие Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы из вооружения БМП-2

В Приморском крае военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2 на полигоне «Сергеевский».

В ходе тренировки военнослужащие вели огонь из вооружения БМП-2 – 30-мм автоматических пушек и 7,62-мм танковых пулеметов. Экипажи боевых машин пехоты поражали мишени, имитирующие легкобронированную технику, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника.

Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях до тысячи метров. В ходе боевой подготовки экипажи БМП-2 совершенствовали свои навыки по поражению целей с коротких остановок из скорострельных автоматических пушек.

Перед проведением боевых стрельб военнослужащие выполнили нормативы по заряжанию орудия и сборке-разборке танкового пулемета Калашникова.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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