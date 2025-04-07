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07.04.2025 (11:30)

В Приамурье военнослужащие ВВО оттачивают навыки в выполнении упражнений армейской тактической стрельбы

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, совершенствуют навыки в выполнении упражнений боевой подготовки - армейской тактической стрельбы из стрелкового оружия.

Большинство упражнений выполняются военнослужащими из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует качественной подготовке личного состава для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе домов, завалов, а также городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые практические навыки военнослужащего, такие как скорость и точность поражения целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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