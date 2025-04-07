07.04.2025 (11:00)

В окружных учебных центрах ВВО в Хабаровском и Забайкальском краях начались выпускные экзамены

В окружных учебных центрах (ОУЦ) подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, с курсантами-выпускниками проводится сдача квалификационных экзаменов.

Контрольные занятия проходят по основным предметам боевой подготовки: вождению боевых машин, огневой, тактической, инженерной, строевой и физической подготовке, военной топографии, связи и медицинской подготовке. Итоговые испытания проводятся на полигонах «Князе-Волконский», «Песчанка» и «Красный Яр».

По результатам сдачи младшие специалисты получат свидетельства об окончании учебного центра с присвоением военно-учетной специальности и соответствующего воинского звания.

Затем выпускники учебных центров будут распределены в соединения и воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.

Стоит отметить, что ни один военнослужащий из числа подготовленных курсантов не будет отправлен в район проведения специальной военной операции.

Окружные учебные центры Восточного военного округа осуществляют подготовку младших специалистов по различным воинским специальностям, в частности, механиков водителей, наводчиков операторов боевой машины пехоты и танка, командиров и номеров артиллерийских и минометных орудий, командиров расчетов противотанковых управляемых ракет, зенитных установок, специалистов войск связи и др.

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