07.04.2025 (10:00)
В Забайкалье в ходе тренировки подразделения РЭБ ВВО предотвратили удар БпЛА условного противника
Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, провели тренировку по предотвращению ударов БпЛА условного противника с применением современного комплекса автоматизированных станций помех.
Подразделения РЭБ совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта.
По прибытию экипажей, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию современных станций помех, включению специальной аппаратуры, вводу исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.
Затем, военнослужащие выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от ударов БпЛА, блокированию систем управления дронов условного противника.