07.04.2025 (10:00)

В Забайкалье в ходе тренировки подразделения РЭБ ВВО предотвратили удар БпЛА условного противника

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, провели тренировку по предотвращению ударов БпЛА условного противника с применением современного комплекса автоматизированных станций помех.

Подразделения РЭБ совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта.

По прибытию экипажей, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развертыванию современных станций помех, включению специальной аппаратуры, вводу исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.

Затем, военнослужащие выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от ударов БпЛА, блокированию систем управления дронов условного противника.

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