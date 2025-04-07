07.04.2025 (09:30)

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Успеновка ДНР

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказали об освобождении очередного населенного пункта Донецкой Народной Республики (ДНР) – села Успеновка ДНР на Красноармейском направлении зоны СВО.

Заходили в город военнослужащие мелкими группами - тройками, держась ближе к всевозможным укрытиям, проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, разведчиками и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам составили ствольная и реактивная артиллерия, расчёты ударных FPV и разведывательных дронов с системами сбросов боеприпасов, которые выбивали противника из лесополок и укреплений в городской застройке.

Особую сложность военнослужащим вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом. Также проблемой стало обилие различных ударных дронов, которые использовались боевиками с новой тактикой, заключающейся в том, что боевой дрон лежит на земле в режиме ожидания, но при приближении техники или человека немедленно поднимается в воздух и атакует.

Кроме этого, в ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, различные бронированные машины пехоты и бронетранспортёры западного производства. Также в ходе наступательных действий было уничтожено множество дронов ВСУ различного типа, в том числе большое количество квадракоптеров «мавик» и больших промышленных гексакоптеров типа «баба Яга».

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