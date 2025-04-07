Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.04.2025 (09:00)

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ проводят финальные тренировки и получают напутственные слова от полкового священника перед выполнением очередной боевой задачи

Гвардейцы Ярославского полка 98-й Ивановской дивизии ВДВ в перерывах между боевыми задачами оттачивают мастерство штурма и разрабатывают новые тактики. Так, в ходе штурмовых действиях десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск активно используют мототранспорт, врываясь на позиции противника или доставляя на передовую боеприпасы, продукты, медикаменты или эвакуируя раненых. Штурмовик с позывным «Кащей» уже опытный боец, за его плечами – ни один успешный штурм, а на груди – Орден Мужества.Сейчас он активно участвует в обучении молодого пополнения и сам готовится выходить на очередную задачу. Сегодня у бойцов последняя тренировка перед боевой задачей. Напутственный молебен совершил для бойцов Иерей Сергей – полковой священник, с первых дней образования парашютно-десантного полка находящийся с личным составом и поддерживающий моральный дух военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false