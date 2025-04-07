07.04.2025 (09:00)

Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ проводят финальные тренировки и получают напутственные слова от полкового священника перед выполнением очередной боевой задачи

Гвардейцы Ярославского полка 98-й Ивановской дивизии ВДВ в перерывах между боевыми задачами оттачивают мастерство штурма и разрабатывают новые тактики. Так, в ходе штурмовых действиях десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск активно используют мототранспорт, врываясь на позиции противника или доставляя на передовую боеприпасы, продукты, медикаменты или эвакуируя раненых. Штурмовик с позывным «Кащей» уже опытный боец, за его плечами – ни один успешный штурм, а на груди – Орден Мужества.Сейчас он активно участвует в обучении молодого пополнения и сам готовится выходить на очередную задачу. Сегодня у бойцов последняя тренировка перед боевой задачей. Напутственный молебен совершил для бойцов Иерей Сергей – полковой священник, с первых дней образования парашютно-десантного полка находящийся с личным составом и поддерживающий моральный дух военнослужащих.

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