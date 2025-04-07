07.04.2025 (08:30)

Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила блиндажи и боевую технику ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. «Выполняли боевые вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места удара. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также боевая техника», - сообщил командир вертолета Ми-8ПСГ Иван. После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

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