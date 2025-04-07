07.04.2025 (08:00)

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Восток» обеспечивают огневую поддержку мотострелковым подразделениям на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-80БВ 60-й мотострелковой бригады 5 общевойсковой армии группировки войск «Восток» оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, уничтожая огневые позиции украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Боевые машины ведут огонь как с закрытых, так и с открытых позиций, демонстрируя снайперскую точность даже вне прямой видимости целей. Корректировку стрельбы обеспечивают операторы беспилотных летательных аппаратов, передающие координаты в режиме реального времени. «Работаем в связке с БПЛА: дрон наводит, танк уничтожает. Даже если цель сместилась на 10 метров — без проблем. Танк — это практически снайперская винтовка» — отмечает командир танкового батальона с позывным «Алтай». Оснащенные современными системами управления огнем, Т-80БВ эффективно поражают укрепления, бронетехнику и живую силу противника на дистанциях свыше 5 км. Для защиты от дронов-камикадзе используются металлические обвесы, однако мобильность машины сохраняется: экипажи готовы мгновенно сменить огневую позицию. «Враг боится, можно сказать, даже бежит. Как только засекает технику — сразу начинает работать дронами. Поэтому всё зависит от экипажа: если кто-то заметил угрозу, сразу начинаем маневрировать. Взаимодействие экипажа имеет ключевое значение» — подчеркивает командир танкового экипажа с позывным «Бес».

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