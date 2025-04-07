07.04.2025 (07:30)

Военнослужащие 120-мм миномета 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), лодок и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделением воздушной разведки было выявлено передвижение ВСУ.

Операторы наших дронов-разведчиков передали координаты на пункт управления миномётной батареи. После результативной работы расчет перемещается на другую огневую позицию для выполнения следующих боевых задач.

«Работы у нас стало очень много, дежурим мы круглые сутки практически всегда у миномётов своих. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд и мина пошла. Работы больше, но мы к этому готовы, мы к этому привыкли. В целом для нас это обычная работа. Цели у нас, они в принципе стандартные, много плановых целей» - рассказал командир миномётной батареи с позывным «Татарин»

Целеуказание и корректировка огня миномёта ведётся с помощью воздушного разведчика БпЛА «ZALA». Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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