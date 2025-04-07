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07.04.2025 (07:00)

Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

На Каховском направлении в Херсонской области, подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Ключевую роль в этом играют воины артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно уничтожают подразделения ВСУ, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу Днепра.

Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) обнаружила в глубине территории на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ. Пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие – 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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