06.04.2025 (18:00)

Во Владикавказе прошли соревнования по регби-7 в ЮВО

Во Владикавказе, на базе мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии, прошел кубок Южного военного округа (ЮВО) по регби-7. В турнире, прошедшем в столице Северной Осетии, приняло участие шесть команд из воинских частей и соединений, располагающихся в зоне ответственности военного округа.

Соревнования кубка ЮВО по регби-7 прошли по смешанной системе. В первый игровой день были проведены матчи группового этапа. Во второй – прошли матчи плей-офф и матчи за места.

В итоге в упорном финальном поединке сборная военнослужащих 8 общевойсковой армии выиграла кубок ЮВО, серебряными призерами стала команда 18 общевойсковой армии, третье место заняли «хозяева поля» – команда 58 общевойсковой армии.

Победители соревнований завоевали право представлять ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил по регби-7.

Комитет по развитию регби в Вооружённых силах и силовых структурах Российской Федерации выражает благодарность командованию Южного военного округа и 58 общевойсковой армии за проведение турнира на высоком уровне и поддержку развития регби, а также судейской бригаде, представляющую Федерацию регби Кабардино-Балкарскую Республику, Алимбеку Тхагазитову и Антону Пономаренко за обеспечение судейства на турнире.

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