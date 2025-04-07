07.04.2025 (06:30)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета БпЛА самолетного типа и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» артиллерийского подразделения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил точку взлета БпЛА самолетного типа и расчет противника в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, за считанные минуты произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по противнику.

Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчёта беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения.

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