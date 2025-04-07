07.04.2025 (06:00)

Экипажи танков 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы сорвали ротацию подразделений ВСУ на Харьковском направлении СВО

Экипажи танковых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точечными выстрелами уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на Харьковском направлении специальной военной операции.

Боевая работа по боевикам ВСУ велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Все выявленные вражеские цели операторами беспилотных летательных аппаратов группировки были оперативно уничтожены.

Танковые подразделения группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции оказывают круглосуточную огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

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