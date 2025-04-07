07.04.2025 (05:30)

Специалисты инженерно-саперного батальона Южной группировки войск разминируют автодороги и труднодоступные участки местности сбросами с БпЛА

На Дзержинском направлении специальной военной операции специалисты отдельного инженерно-саперного батальона 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск разминируют автодороги и труднодоступные участки местности сбросами с беспилотных летательных аппаратов на установленные противником мины.

Вначале операторы разведывательных БПЛА внимательно осматривают местность, обнаруживают взрывоопасные предметы, определяют их количество и тип.

Далее, в дело вступают саперы. Для дистанционного уничтожения минных заграждений они крепят к беспилотнику тротиловый заряд с огнепроводной трубкой, длина которой рассчитывается в зависимости от расстояния и времени полета до обнаруженного боеприпаса и обратно.

После сброса тротиловой шашки на взрывоопасный предмет, дрон отлетает на безопасное расстояние. После взрыва БпЛА возвращается в точку запуска и при необходимости снаряжается для нового вылета. Так саперы без риска для личного состава эффективно уничтожают взрывные заграждения противника и помогают в продвижении наших войск.

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