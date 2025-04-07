07.04.2025 (05:00)
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" и пикап ВСУ
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" американского производства и пикап ВСУ в районе населенного пункта Майское.
Обе единицы техники увязли в грязи в ходе проведения ротации личного состава на передовых позициях. Операторы ударных дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск оперативно обнаружили технику противника и уничтожили ее точными ударами FPV-дронов.
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