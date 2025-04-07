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07.04.2025 (05:00)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" и пикап ВСУ

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" американского производства и пикап ВСУ в районе населенного пункта Майское.

Обе единицы техники увязли в грязи в ходе проведения ротации личного состава на передовых позициях. Операторы ударных дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск оперативно обнаружили технику противника и уничтожили ее точными ударами FPV-дронов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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