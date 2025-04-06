06.04.2025 (17:00)

В ДВОКУ стартовал всеармейский этап IX Международной олимпиады курсантов по иностранному языку

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном ордена Жукова училище им. Маршала Советского союза К.К. Рокоссовского состоялась торжественная церемония открытия всеармейского этапа IX Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, командование ДВОКУ, члены организационного комитета, жюри, участники и гости олимпиады.

На открытии организаторы поприветствовали всех участников и представили членов жюри олимпиады. Затем для гостей прошел концерт с участием творческих коллективов города.

Общей темой конкурсных состязаний стала: «Цифровизация и её влияние на общество: информационные технологии, искусственный интеллект».

Олимпиада пройдет в 4 тура, в которых участникам предстоит ответить на задания, направленные на проверку знаний грамматических правил английского языка, лексико-фразеологического материала в рамках темы Олимпиады, навыки восприятия письменной иностранной речи, навыка восприятия устной иностранной речи, оценку навыков монологической и диалогической речи конкурсантов.

Олимпиада продлится до 10 апреля. В ней примут участие более 100 курсантов, которые представляют порядка 40 команд высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

В программе также предусмотрена экскурсия для гостей Амурской столицы. Участникам покажут 108 Артиллерийский полукапонир, расположенный на набережной реки Амур, памятник Казакам-первопроходцам, Парк «Патриот» и музей «Албазинский Острог».

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского является одним из старейших военно-учебных заведений страны. 11 февраля 2025 года ему исполнилось 85 лет. С 1940 по 2024 год училище произвело 112 выпусков, подготовив 28000 офицеров.

Выпускники ДВОКУ с честью выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. 31 офицер-выпускник удостоено наивысшего звания Герой России.

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