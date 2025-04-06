Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.04.2025 (16:00)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Верни герою имя».

В рамках акции юные патриоты очистили от грязи и пыли два монумента, а также привели в порядок прилегающую к ним территорию. По завершении мероприятия школьники почтили минутой молчания павших земляков при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы.

Акция «Верни Герою имя» направлена на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развитие интереса к истории своей страны, воспитание уважения к подвигам народа и гуманное отношение к людям старшего поколения. Завершится акция 9 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false