06.04.2025 (16:00)
Юнармейцы Кузбасса приняли участие в акции «Верни герою имя»
Участники юнармейского движения Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Верни герою имя».
В рамках акции юные патриоты очистили от грязи и пыли два монумента, а также привели в порядок прилегающую к ним территорию. По завершении мероприятия школьники почтили минутой молчания павших земляков при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы.
Акция «Верни Герою имя» направлена на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развитие интереса к истории своей страны, воспитание уважения к подвигам народа и гуманное отношение к людям старшего поколения. Завершится акция 9 мая.
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