06.04.2025 (15:00)

Воспитанник ЕкСВУ на каникулах провёл информационную встречу со школьниками Зауралья

Воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) Семён Семёнов провёл на каникулах информационную встречу с учащимися лицея №1 города Шадринска Курганской области. Мероприятие организовано по инициативе педагога учебного заведения, бывшей классной руководительницы суворовца.

Юноша рассказал ребятам об особенностях поступления и обучения в училище. Кроме того, суворовец подчеркнул, что он и его товарищи регулярно принимают участие в научных, спортивных, патриотических, культурных и творческих мероприятиях регионального и всероссийского уровня, направленных на развитие и профессиональное ориентирование воспитанников.

В завершении мероприятия школьники смогли задать все возникшие вопросы воспитаннику ЕкСВУ, поблагодарили его за уделённое время и пожелали успехов в учёбе. Стоит подчеркнуть, что уроженцы Курганской области ежегодно поступают в Екатеринбургское СВУ, а затем достойно продолжают карьеру в офицерском чине в рядах Вооружённых Сил и силовых ведомств Российской Федерации. Многие из выпускников удостоены высоких званий и наград. Один из таких является Герой России, капитан Евгений Тодчук.

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