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06.04.2025 (13:05)

Заявление Минобороны России

За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

В Республике Крым:

  •  5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».

В Брянской области:

  •  5 апреля в 12.52 атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго»). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе.
  •  5 апреля в 14.20 с применением ударного БПЛА атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе.
  •  5 апреля в 14.53 с применением ударного БПЛА повторно атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.

В Ростовской области:

  •  6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.

В Воронежской области:

  •  6 апреля в 06.05 в результате атаки БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
  •  6 апреля в 07.43 в результате атаки БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Таким образом, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта т.г. ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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