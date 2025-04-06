06.04.2025 (13:05)
Заявление Минобороны России
За прошедшие сутки ВСУ совершили 7 атак на российскую энергетическую инфраструктуру.
В Республике Крым:
- 5 апреля в 06.43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».
В Брянской области:
- 5 апреля в 12.52 атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго»). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе.
- 5 апреля в 14.20 с применением ударного БПЛА атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе.
- 5 апреля в 14.53 с применением ударного БПЛА повторно атакована высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.
В Ростовской области:
- 6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.
В Воронежской области:
- 6 апреля в 06.05 в результате атаки БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
- 6 апреля в 07.43 в результате атаки БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
Таким образом, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта т.г. ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам.
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