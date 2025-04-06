06.04.2025 (14:00)

Ко Дню Победы в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота военнослужащие приводят в порядок памятники и места боевой славы

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) проводится работа по благоустройству мемориалов, памятников и других мест боевой славы воинов-тихоокеанцев.

Военнослужащие производят очистку территорий вблизи памятников, обновляют надписи, очищают от следов коррозии и окрашивают металлические элементы памятных знаков.

В закрытых военных городках в облагораживании памятников принимают участие в том числе и семьи военнослужащих, которые собственными силами очищают клумбы, моют и красят обелиски, а также убирают прилегающую территорию.

Военнослужащие соединений и воинских частей ТОФ на регулярной основе организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями памятных объектах. Всего на территориях военных городков, в зоне ответственности начальников воинских гарнизонов Тихоокеанского флота в Приморском, Хабаровском, Камчатском и Сахалинском регионах находится несколько сотен памятных знаков и мемориалов боевой славы воинов-тихоокеанцев.

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