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06.04.2025 (13:00)

Юнармейцы ЮВО в Армении приняли участие в смотре-конкурса по строевой подготовке

Участники юнармейского движения Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в конкурсе по строевой подготовке, приуроченного к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди юнармейцев прошли соревнования, в ходе которых юные патриоты продемонстрировали навыки выполнения элементов строевой подготовки. В рамках конкурса школьники выполняли перестроения в шеренги и колонны, движение строевым шагом, выход и постановку в строй, а также воинское приветствие.

По результатам соревнований была сформирована парадная коробка, которая примет участие в шествии вместе с военнослужащими военной базы ЮВО в Армении в день Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юнармейское движение в Армении пользуется большой популярностью у школьников. Его активисты участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических мероприятиях, посещают специальные смены во Всероссийских детских центрах, имеют преимущество при поступлении в высшие военные учебные заведении Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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