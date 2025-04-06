06.04.2025 (12:00)

В 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО проведена тренировка с пожарными расчетам

В Ростовской области проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Мероприятие состоялось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов.

По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание.

При поступлении сигнала пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытию на место, пожарные расчеты отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники. Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированного пожарного оборудования.

Противопожарные тренировки в соединения связи проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.

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