06.04.2025 (10:00)

Региональным центром психологической работы ВВО проводится агитация на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации

Специалисты регионального центра психологической работы (Восточного военного округа) провели агитационно-информационную работу среди учащихся выпускных классов на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Психология служебной деятельности».

В ходе беседы с учениками офицеры-психологи рассказывают об основных направлениях работы военных психологов и специфике обучения в Военном университете, а также о перспективах дальнейшего профессионального становления.

Благодаря разнообразным форматам проводимых мероприятий и информационным материалам, ученики получают возможность узнать больше о военной профессии и сделать осознанный выбор в пользу обучения в Военном университете имени князя Александра Невского.

В ходе агитационных мероприятий отмечается увеличение количества учеников, заинтересованных поступать на военную службу курсантами в высшие военные учебные заведения, в том числе по направлению психологии служебной деятельности.

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