06.04.2025 (10:00)
Региональным центром психологической работы ВВО проводится агитация на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации
Специалисты регионального центра психологической работы (Восточного военного округа) провели агитационно-информационную работу среди учащихся выпускных классов на поступление в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Психология служебной деятельности».
В ходе беседы с учениками офицеры-психологи рассказывают об основных направлениях работы военных психологов и специфике обучения в Военном университете, а также о перспективах дальнейшего профессионального становления.
Благодаря разнообразным форматам проводимых мероприятий и информационным материалам, ученики получают возможность узнать больше о военной профессии и сделать осознанный выбор в пользу обучения в Военном университете имени князя Александра Невского.
В ходе агитационных мероприятий отмечается увеличение количества учеников, заинтересованных поступать на военную службу курсантами в высшие военные учебные заведения, в том числе по направлению психологии служебной деятельности.